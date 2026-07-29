Yura abre proceso de reclutamiento: buscan 1,200 trabajadores

Entre 350 y 400 personas acudieron desde la semana pasada y durante la presente a los módulos de reclutamiento de Yura, donde la empresa mantiene abierto el proceso de selección para cubrir nuevas vacantes, informó Angélica González, del área de Recursos Humanos.

La representante explicó que la afluencia de aspirantes continúa en aumento y estimó que al cierre de la semana podrían recibir alrededor de 500 personas.

Detalló que Yura ofrece un primer paquete de 600 vacantes, de las cuales 300 ya fueron cubiertas durante la primera etapa del proceso de contratación.

Para la segunda fase, la empresa prevé incorporar otras 300 personas, como parte del plan para contratar mil 200 trabajadores durante lo que resta del año.

González señaló que las contrataciones se realizan conforme a un calendario mensual, por lo que el número de ingresos dependerá de la programación establecida para cada periodo.

Actualmente, explicó, el proceso de reclutamiento está enfocado en cubrir las vacantes correspondientes a agosto y septiembre. Añadió que, por el momento, la empresa no tiene límite de edad para los aspirantes, ya que cuenta con diversas áreas de trabajo en las que pueden integrarse de acuerdo con su perfil.