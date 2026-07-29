Más de 120 trabajadores del Municipio solicitarán préstamos para útiles escolares

Más de 120 trabajadores sindicalizados del Municipio recurrirán a préstamos de mil 500 pesos para hacer frente a la compra de útiles escolares de sus hijos antes del inicio del próximo ciclo escolar, informó Rogelio Meléndez Valero, secretario de Estadísticas en el Sindicato al Servicio del Municipio.

El dirigente explicó que cada año el Ayuntamiento pone a disposición de los empleados sindicalizados este financiamiento, el cual les permite solventar parte de los gastos escolares y posteriormente liquidarlo mediante descuentos vía nómina.

Indicó que actualmente se integra la lista de trabajadores interesados y, una vez concluido el registro, la Presidencia Municipal autorizará la entrega de los préstamos para que los beneficiarios dispongan del recurso antes del regreso a clases.

"Siempre en estas fechas hay préstamo para el trabajador. Son mil 500 pesos para ayudar con los gastos de los útiles escolares de los hijos. Es un apoyo que año con año se brinda al personal sindicalizado", señaló.

Meléndez Valero precisó que el préstamo podrá otorgarse a los trabajadores que cuenten con solvencia para cubrir los descuentos quincenales correspondientes. Añadió que, si la demanda supera la cantidad prevista, el Ayuntamiento dispondrá de recursos adicionales para atender las solicitudes que se presenten.

Aclaró que el apoyo es un préstamo que deberá ser reembolsado mediante descuentos periódicos aplicados a la nómina de los trabajadores.