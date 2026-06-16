Mujer exhibe denuncia por agresiones sin respuesta tras dos años en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- A través de redes sociales, una mujer exhibió una denuncia interpuesta hace dos años contra un vecino, al asegurar que, pese a múltiples señalamientos por presuntas agresiones, no se han tomado medidas efectivas en su contra.

De acuerdo con la afectada, Alison Hernández, desde 2024 presentó una denuncia contra una persona que vive frente a su domicilio, a quien acusa de consumir sustancias ilícitas, causar daños a su propiedad y amenazarla de muerte.

Señaló que, además de este caso, existen múltiples denuncias relacionadas con diversas conductas atribuidas al mismo individuo; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha sido detenido.

Hernández indicó que recientemente se llevó a cabo una audiencia relacionada con el caso, aunque consideró que las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes para frenar la conducta del señalado.

La denunciante afirmó que continúa buscando una atención oportuna por parte de las autoridades para evitar que la situación escale, ya que, aseguró, ella y su familia viven con temor de sufrir nuevas agresiones.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información pública sobre el estatus del caso ni sobre posibles acciones derivadas de las denuncias presentadas.