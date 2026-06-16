Lluvias desprenden cubiertas en arco de bienvenida de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Tras la rehabilitación del Arco de Bienvenida en esta Villa, se registraron daños producto de las lluvias acompañadas de ráfagas de viento ocurridas durante las primeras horas del pasado lunes. El incidente no dejó personas lesionadas, aunque generó inquietud entre los habitantes de la comunidad.

Las precipitaciones pluviales desprendieron varias hojas de encofrado o moldes temporales colocados alrededor de la estructura metálica del arco. Dichos elementos habían sido instalados por la empresa encargada de la remodelación, como parte de los trabajos de mejora urbana en el mineral.

Los hechos se suscitaron después de las labores de instalación, lo que evitó riesgos mayores para los trabajadores y transeúntes. La zona fue inspeccionada para garantizar que no existieran afectaciones estructurales de consideración.

Cabe recordar que esta obra fue anunciada previamente como parte de un proyecto que busca mejorar la imagen urbana de la Villa de Esperanzas, para ello, el arco contará con las letras emblemáticas de la comunidad, reforzando su identidad y atractivo visual.

Los trabajos de rehabilitación continúan y se prevé que la obra quede concluida en las próximas semanas. Con ello, se busca brindar un espacio renovado que represente a los habitantes y fortalezca el sentido de pertenencia en la localidad.

El incidente refleja la vulnerabilidad de las obras en proceso frente a fenómenos meteorológicos, aunque las autoridades aseguraron que se tomarán medidas para evitar contratiempos similares en lo que resta de la remodelación.