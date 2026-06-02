Mujer resulta herida en choque entre auto y camioneta en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una mujer resultó lesionada luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial registrado en el cruce de las calles Anáhuac y Aquiles Serdán, donde un automóvil terminó impactándose contra una camioneta.

El accidente ocurrió en el cruce de Anáhuac y Aquiles Serdán

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad señalada como presunta responsable es un vehículo Ford Figo modelo 2018, color gris, conducido por Karla, de 38 años de edad.

La conductora colisionó contra una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2007, también color gris, que era manejada por Raúl, de 61 años.

Atención médica por parte de la Cruz Roja

Tras el percance, elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención médica a los involucrados y evaluar su estado de salud.

Durante la revisión, los paramédicos atendieron a la conductora del automóvil, quien presentó lesiones derivadas del impacto, aunque no se informó de inmediato sobre la gravedad de las mismas.

Investigación de las autoridades

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.