Abandonan trámite del Bienestar en Acuña; cientos de mujeres no recogen su tarjeta

Ciudad Acuña, Coah.– A pesar del alto interés mostrado en un inicio, cientos de mujeres beneficiarias del programa del Bienestar en Ciudad Acuña dejaron inconcluso su trámite y no acudieron a recoger sus tarjetas bancarias, informó personal de la delegación federal.

De las 2,400 tarjetas que se tenían listas para su entrega, únicamente alrededor de 600 fueron recogidas, situación que generó sorpresa entre los Servidores de la Nación. Según señalaron, muchas solicitantes no regresaron tras haber iniciado el proceso.

"Aunque muchas mujeres preguntan y hacen el trámite, al final no vienen por su tarjeta, y eso nos deja sin poder completar el apoyo", comentaron fuentes del programa.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado urgente a las beneficiarias para acudir por su tarjeta, ya que el plazo para recoger los plásticos vence el próximo 17 de octubre. Después de esa fecha, las tarjetas serán devueltas, y volver a obtenerlas será un proceso complicado.

El abandono del trámite pone en riesgo el acceso a los apoyos económicos federales, lo que contrasta con la alta demanda que el programa registró en esta región al inicio de su implementación.