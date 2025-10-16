Cierran inscripciones del Servicio Militar en Ciudad Acuña con 403 jóvenes registrados

Ciudad Acuña, Coah.– Con la inscripción de 403 jóvenes y remisos, concluyó el proceso anual para el trámite de la cartilla del Servicio Militar Nacional en el municipio, así lo informó la directora de la Junta de Reclutamiento, Yessenia Barraza.

Durante los últimos días se registró un incremento en la afluencia de jóvenes interesados en cumplir con este deber cívico, aunque varios no lograron completar el trámite debido a la falta de documentación o por no regresar a tiempo.

"La verdad es que nos dio mucha felicidad ver cómo los jóvenes acudieron y, sobre todo, que se siguen interesando en el trámite, que es mejor hacerlo a corta edad", expresó Barraza.

Los jóvenes que lograron registrarse deberán estar atentos a la fecha del sorteo, que representa el siguiente paso en el proceso, así como a los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las autoridades reconocieron el compromiso de los participantes y reiteraron la importancia de realizar este trámite en tiempo y forma.