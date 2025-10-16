Trump considera ataques terrestres contra narcotráfico en Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que está analizando la posibilidad de llevar a cabo ataques terrestres contra el narcotráfico en Venezuela, tras haber intensificado las operaciones marítimas y confirmado que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en el país.

Detalles de la Declaración y las Acciones

La declaración se realizó durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde el mandatario respondió a una pregunta sobre el control del narcotráfico.

Ataques Terrestres: Trump afirmó: "No quiero decirles exactamente, pero sin duda estamos considerando la tierra ahora porque tenemos el mar bajo control", en referencia a que ya han hundido varias supuestas embarcaciones de traficantes de drogas en el mar.

Operaciones Encubiertas de la CIA: El presidente confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y el Caribe. El objetivo de estas acciones es aumentar la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusó de vaciar sus cárceles para enviar presos a EE. UU. y de traficar droga a territorio estadounidense.

Derrocamiento de Maduro: Al ser cuestionado sobre si autorizó a la CIA a "eliminar" al presidente venezolano Nicolás Maduro, Trump consideró que sería "ridículo" responder a esa pregunta.

La decisión de intensificar las acciones contra el narcotráfico y el gobierno de Maduro se enmarca en una estrategia para derrocar al régimen venezolano, tal como había adelantado el diario The New York Times sobre la autorización presidencial a la CIA. Se desconoce si la agencia ya ha iniciado alguna acción o si se trata de un plan de contingencia.