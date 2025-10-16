AHMSA: Abogados de Afirme listos para apelar contra Luis Zamudio

Monclova, Coahuila.– Los abogados de Afirme confirmaron que este jueves recibirán las grabaciones de audio y video correspondientes a la audiencia celebrada el pasado miércoles en los Juzgados de Juicio Oral de Frontera, donde un juez resolvió no vincular a proceso a Luis Zamudio Michielsen, exdirector general de Altos Hornos de México (AHMSA).

El material audiovisual será pieza clave para que la parte acusadora interponga en las próximas horas el recurso de apelación en contra de la resolución que favoreció al exdirectivo, señalado por el presunto delito de abuso de confianza por cuantía mayor.

La querella se desprende del robo de casi 10 toneladas de estaño metálico grado A, sustraído de una de las bodegas de AHMSA, propiedad de Afianzadora Afirme, y cuyo valor comercial asciende a 9 millones 790 mil pesos.

De acuerdo con la empresa, Zamudio firmó el contrato de resguardo del material el 1 de diciembre de 2017, comprometiéndose a la custodia de la bodega 89 HM, donde se encontraba el estaño. Por ello, Afirme sostiene que su responsabilidad es directa y que el fallo judicial representa un revés injustificado en un caso con evidencias documentales y contractuales sólidas.

"Con los registros de audio y video de la audiencia podremos sustentar con precisión los argumentos legales que respalden la apelación. Vamos a agotar todas las vías para que se revoque la resolución y se establezca la responsabilidad que corresponde", señalaron fuentes jurídicas de Afirme.

El plazo legal para presentar el recurso vence el próximo lunes, por lo que los abogados se encuentran en sesión permanente de análisis y preparación de la apelación.

Mientras tanto, el caso sigue siendo uno de los más controvertidos en torno a los movimientos financieros y materiales que se dieron durante la crisis operativa de AHMSA, empresa que continúa en proceso de reestructuración tras años de conflictos legales, adeudos y señalamientos por corrupción y malos manejos.

Afirme busca con esta acción que el caso sea reevaluado y que la justicia determine responsabilidades por la pérdida millonaria del metal, considerado un activo de alta pureza y relevancia industrial.