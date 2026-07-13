"Sin tolerancia a violencia contra mujeres"

El alcalde Carlos Villarreal advirtió que habrá cero tolerancia contra quienes ejerzan violencia contra mujeres, niñas y niños, y aseguró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación para atender este tipo de casos.

Luego del caso de Silvia Aracely, de 38 años, quien fue localizada sin vida y cuyo hecho es investigado como un presunto feminicidio, el edil señaló que corresponde a la Fiscalía del Estado realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes. "Sabemos lo que se ha comentado por parte de las autoridades, pero esperamos una pronta resolución por parte de la Fiscalía", expresó.

Villarreal indicó que el Municipio mantiene colaboración con las corporaciones de seguridad y dará seguimiento puntual a las acciones que requieran apoyo institucional, aunque señaló que hasta el momento la Fiscalía no ha informado detalles adicionales del caso. "Creo que están dando seguimiento a las causas, realizando entrevistas a posibles vecinos y recabando datos para conocer más información sobre la persona involucrada", comentó.

El Alcalde señaló que se trata de un hecho lamentable, pues implica la pérdida de vidas, y reiteró que no se permitirán conductas violentas contra mujeres, niñas y niños. "Las autoridades de todos los niveles estamos unidos para quitar este tipo de conductas, comportamientos y acciones. Es tolerancia cero", afirmó.

Agregó que quienes incurran en actos de violencia enfrentarán a una autoridad firme y coordinada, con el objetivo de reducir este tipo de casos.

Carlos Villarreal también exhortó a las mujeres que atraviesan alguna situación de violencia a acudir a las instancias de apoyo disponibles. Sin referirse directamente al caso de Silvia Aracely, explicó que existen mecanismos de atención municipales, estatales y federales, entre ellos los Centros Libres para las Mujeres, así como la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y la Policía Violeta, que trabajan en coordinación con otras instituciones.

Pidió también a vecinos y familiares mantenerse atentos ante posibles situaciones de riesgo y apoyar a quienes cuenten con medidas de protección. "Es importante aprovechar todos los medios que han generado las autoridades de los tres órdenes de gobierno, porque trabajamos en equipo por lo más valioso que tenemos: nuestras mujeres, niñas, niños e hijos", señaló.