Niño de 2 años sobrevive a ahogamiento en quinta de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Un menor de apenas 2 años estuvo a punto de morir ahogado la tarde de este viernes, luego de caer a una alberca sin supervisión ni chaleco salvavidas en una quinta ubicada en la colonia Benito Juárez.

El incidente ocurrió en la Quinta San Ángel, situada sobre la calle La Madrid 1310. Testigos solicitaron de inmediato el auxilio de la Cruz Roja al percatarse de que el niño, identificado como Lucas Cárdenas, se estaba ahogando. Personas en el lugar lograron rescatarlo antes de que los paramédicos llegaran.

Una vez en el sitio, los socorristas le brindaron maniobras de primeros auxilios y lo trasladaron en estado crítico al Hospital Ejeza. Según el reporte, la madre del menor, Laura Yaneth Adame García, de 24 años, reconoció ante los rescatistas que en el momento del incidente no estaban prestando atención al niño.

Personal médico del hospital informó que Lucas tuvo dificultades para ser estabilizado y permaneció bajo observación durante varias horas. A pesar de la gravedad del caso, logró recuperarse y se reporta fuera de peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si se iniciará alguna investigación por posible negligencia.