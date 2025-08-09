"Hoy no me contestaste la llamada, canijo": Despiden con dolor a Luis Fernando Escobedo

Castaños, Coahuila. – "Mi gran amigo, hoy no me contestaste la llamada, canijo", escribió con profundo dolor un amigo cercano de Luis Fernando Escobedo Calvillo , joven castañense cuya trágica muerte ha conmocionado a toda la comunidad.

A través de la red social Facebook, familiares y amigos expresaron su tristeza y sorpresa tras conocer el fallecimiento de Luis Fernando, quien perdió la vida a raíz de una pelea ocurrida recientemente en el municipio.

Quienes lo conocieron, lo recordarán como un hombre de familia, responsable, honesto, sencillo y con un gran corazón. Siempre buscaba sacarles una sonrisa a los suyos, incluso en los momentos más difíciles.

"Fuiste llamado por Dios para alegrar el paraíso con tu chispa, porque así es el destino, a veces impredecible. Y cada sueño que me platicabas hoy se apagó, se esfumaron como agua entre los dedos", escribió uno de sus amigos, visiblemente conmovido.

Recordó con nostalgia los años compartidos desde la infancia, las aventuras vividas y la promesa de siempre luchar por sacar adelante a sus familias. "Ya no volveré a escuchar tu chiflido en clave cuando llegabas a visitarme. Pero hoy, seguro chiflaste solo para despedirte de toda la familia".

Luis Fernando deja un vacío profundo entre sus seres queridos, pero también una huella imborrable. "Mientras sigamos vivos, siempre estarás con nosotros. Cada sonrisa, cada historia, cada travesura que vivimos juntos resonarán en la eternidad. Mi comparito, hoy vuelas alto al lado de nuestro Padre Celestial".