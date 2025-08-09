Gran Emoción y Pasión en la Gran Final Femenil de Slow-Pitch en Nava

Nava, Coah. – Con gran entusiasmo y el apoyo de la afición, se llevó a cabo la Gran Final de la 1.ª Temporada "Martha Patricia Trujillo Torres" en la rama femenil de slow-pitch, un encuentro que reunió a los mejores equipos y dejó gratos momentos tanto para las jugadoras como para el público.

Las gradas lucieron llenas y la energía no faltó en ningún momento, pues las porras, aplausos y gritos de ánimo acompañaron cada jugada. Las participantes demostraron un gran nivel de competencia, entrega y espíritu deportivo, cerrando con broche de oro una temporada llena de emociones.

La comunidad destacó la importancia de este tipo de torneos, que no solo fortalecen el deporte local, sino que también fomentan la convivencia familiar y la unión entre vecinos. Para las jugadoras, esta final fue más que un partido: fue una celebración del esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión por el juego.