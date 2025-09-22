Niño de 10 años se broncoaspiró: Murió por culpa de Cheetos Flamin Hot en Acuña

Acuña, Coah. – El delegado regional de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte II, Alfredo García Trejo, confirmó que el niño de 10 años hallado sin vida el pasado viernes en su domicilio de la colonia Humberto Moreira falleció a causa de broncoaspiración.

De acuerdo con la necropsia, el menor presentó restos de alimento en las vías respiratorias, aparentemente tras ingerir una botana con alto grado de picante (Cheetos Flamin´ Hot), lo que habría provocado un episodio de reflujo que derivó en el desenlace fatal.

Vecinos relataron que momentos antes lo habían visto jugando en el exterior de su vivienda. Más tarde, fue encontrado sin vida dentro del inmueble, enredado en una cortina, lo que generó especulaciones iniciales sobre la causa de su muerte.

La Fiscalía aclaró que no se trató de un hecho intencional, como se manejó en un inicio, sino de un accidente derivado de la broncoaspiración, cerrando con ello las versiones que apuntaban a otra circunstancia.