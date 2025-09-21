Doctora Zaidé Habib Castillo destaca los beneficios del Mercadito Pa' Delante

NUEVA ROSITA, COAH.- 'A través de los mercaditos Pa' Delante seguimos fomentando la descacharrización y la limpieza de los hogares y las plazas públicas. Es una oportunidad para nosotros como autoridades poder concienciar sobre estos temas y para la ciudadanía aprender un poco más acerca del reciclaje', informó la doctora Zaidé Habib Castillo, coordinadora regional del Sistema DIF. Argumentó que es el tercer mercadito que realizan en la Región Carbonífera, llegando el pasado jueves a esta ciudad.

'Esto es como un cambalache, donde las personas pueden traer todo lo que se pueda reciclar, lo pesamos y pueden canjearlo por productos de la canasta básica, productos de higiene personal, artículos de limpieza para el hogar o incluso juguetes. Es un mercadito donde todos ganamos, la ciudadanía, nosotros y la empresa recicladora, ya que es un trabajo en conjunto que fomenta la cultura del reciclaje', comentó Habib Castillo.

Ha habido acciones similares en Juárez, Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas. 'En cada mercadito hemos tenido, por ejemplo, 180 beneficiarios en Juárez y 300 en Múzquiz. Son eventos que nos traen grandes satisfacciones y beneficios a la gente, buscando mejorar la calidad de vida de las personas de esta cuenca para que vivan en entornos más higiénicos, sin tanta acumulación de objetos en desuso', destacó la coordinadora regional del DIF.