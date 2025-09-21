Continúan obras con "Prendamos Monclova"

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, continúa sumando esfuerzos con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar obras de infraestructura que impulsen el desarrollo de Monclova. Con una inversión superior a 11 millones de pesos, esta semana se llevaron a cabo arranques, entregas y supervisiones de obras que forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova".

Las obras del Plan de Inversión se están llevando a todos los sectores de la ciudad con el objetivo de fortalecer los espacios públicos, mejorar las vialidades y la imagen urbana de Monclova, y seguir mejorando la calidad de vida de las familias monclovenses

En esta semana se semana se realizaron acciones entre las que resaltan:

· Arranque de pavimentación en la Colonia Barrera.

· Entrega de la remodelación en centros del DIF Monclova: Casa Meced, CEDIF Sur, CEDIF Norte, Casa Eliseo Mendoza Berrueto, así como en seis comedores comunitarios ubicados en las colonias 21 de Marzo, Guerrero, Carranza, Obrera y Emiliano Zapata.

· Supervisión de obras de pavimentación en la Colonia San Nicolás, de recarpeteo, en la Colonia Miravalle y remodelación del área verde en la Plaza Colonia de los Ángeles.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, ha sido posible concretar este tipo de proyectos que mejoran la calidad de vida de las familias y fortalecen el desarrollo de Monclova.

"Seguiremos trabajando con el Gobierno del Estado y sumando esfuerzos para que cada sector de Monclova cuente con mejores vialidades, áreas públicas dignas y espacios de convivencia que fortalezcan el orgullo de nuestra ciudad", subrayó el alcalde.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, en proyectos de infraestructura que impulsen el desarrollo de la ciudad y generen más oportunidades para todas las familias monclovenses.