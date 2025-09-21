Piden esclarecer el accidente de ´Meme´

Familiares de Jesús Manuel Ponce Hernández exigen que se esclarezca el accidente de tránsito en el que el bombero perdió la vida la mañana de ayer, al señalar que no existe información clara de lo ocurrido y que tras cambiar la versión inicial, ahora se culpa a "Meme" del accidente.

El bombero castañense, de 32 años, murió tras impactarse en su motocicleta en el cruce de las calles Ejército Nacional y Progreso, del municipio de Frontera, pero se mantiene la incertidumbre con respecto a si se tiene a alguna persona detenida o si se lleva a cabo una investigación.

El caso ha sido confuso, y esto se complicó luego de que se cambiara la versión inicial del accidente, indicó Roberto Palomares, padre de Jesús Manuel, quien dijo que el día de ayer por la noche, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a su casa para notificar el deceso.

Señaló que los elementos de la AIC acudieron a su casa en Castaños para informar sobre la muerte de "Meme", en donde le indicaron que ya se contaba con una persona detenida tras el percance, señalando que era un taxista.

Sin embargo, al acudir a la Fiscalía General del Estado por más información, cambió la versión y le dijeron que no había ninguna persona detenida y el conductor se había dado a la fuga, incluso culparon a "Meme" por pasarse el rojo.

A pesar de la insistencia, la familia ha tenido dificultades para acceder a la información del caso incluso con el apoyo de la abogada Tere Lugo, quien dijo que no se ha dado a conocer el parte oficial, ni se ha identificado al responsable.

"La familia no tiene ningún dato oficial, no sabemos de qué se trata, hay mucha incógnita porque nadie tomó conocimiento, en Seguridad Pública de Frontera dicen que el vehículo involucrado se dio a la fuga y en el Ministerio Público afirman que fue el mismo bombero el responsable, lo más extraño es que no han dado noticias de nada".

Indicó que a pesar de que se cuentan con cámaras en ese punto de la ciudad, no se ha dado información.

"Si fue responsable que digan cómo fue, pero no se sabe nada, ni siquiera el nombre de la persona que conducía el taxi, aunque el bombero haya sido el responsable se debe detener en lo que se lleva a cabo la investigación".

La familia exige que se aclare el caso, que se les informe y que se haga justicia, ante este homicidio.

"Lo que pedimos es que se diga la verdad y que se haga justicia. La familia ya tiene el dolor de la pérdida y ahora la incertidumbre porque no hay información", insistió la abogada.