Evento de inclusión para personas con discapacidad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante el mes de septiembre, bajo el lema "Juntos por una Inclusión sin Distinción", se han llevado a cabo diversas actividades en la ciudad de Nueva Rosita con el objetivo de visibilizar y celebrar a las personas con discapacidad.

Estas acciones forman parte de una campaña educativa que busca fomentar el respeto, la empatía y la equidad en todos los espacios escolares.

La profesora Katia Orozco Charles, supervisora de la Zona Escolar 301 de secundarias generales, destacó que estas iniciativas son profundamente significativas para el sector educativo, ya que promueven una cultura de inclusión entre los estudiantes.

"Para nosotros es muy importante que nuestros niños conozcan que todas las personas somos valiosas e importantes", expresó con convicción.

La docente también reconoció el respaldo de la Administración Municipal 2025–2027, encabezada por el alcalde Oscar Ríos Ramírez, así como del Sistema DIF Municipal, bajo la dirección de la licenciada Karina Ríos Ornelas.

"Ambos organismos han sido clave en la promoción y realización de estas actividades, demostrando su compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos", dijo.

Como parte de esta campaña, se llevó a cabo un emotivo evento en las instalaciones de la Escuela Secundaria "Fortunato Gutiérrez Cruz", dedicado especialmente a personas con discapacidad física.

El encuentro reunió a estudiantes, docentes y autoridades locales en un ambiente de respeto y celebración, reafirmando el valor de cada persona dentro de la comunidad.

"Un agradecimiento infinito a ellos por promover este tipo de acciones que se realizan en este Municipio", expresó Orozco Charles, visiblemente emocionada.

La jornada dejó una huella positiva en los asistentes y refuerza el compromiso de los neorrocitenses, con una educación más inclusiva y humana.