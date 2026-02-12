Adultos mayores de Nava reciben tarjetas de programas 60+ y 65+

Nava, Coah. — Adultos mayores de este municipio recibieron las tarjetas correspondientes a los programas 60+ y 65+, con las cuales podrán acceder de manera directa a los apoyos económicos que otorga el Gobierno Federal a través de la Pensión para el Bienestar.

Durante la jornada, decenas de personas acudieron para recoger su tarjeta bancaria, destacando la importancia de este respaldo, que representa un apoyo para gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios.

Entrega de tarjetas por Alma Ibarra

Las Servidoras de la Nación, encabezadas por Alma Ibarra, coordinadora de Programas Federales en el municipio, estuvieron a cargo de la entrega, brindando orientación a los beneficiarios sobre el uso de la tarjeta y el proceso de cobro.

Impacto en la calidad de vida de los adultos mayores

Con esta acción, se busca fortalecer el bienestar de los adultos mayores de Nava, facilitando el acceso a recursos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.