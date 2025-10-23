Docentes de Primaria 'José Ramón Guevara' se manifiestan por agresión a maestra

El personal docente de la escuela primaria 'José Ramón Guevara' realizó una manifestación pacífica en la mañana de este jueves, expresando su protesta por la agresión sufrida por una de sus compañeras a manos de un alumno. Los maestros recibieron a los estudiantes portando camisetas de color negro, simbolizando su inconformidad al incidente y exigiendo un ambiente de trabajo seguro para todos. Este acto de protesta busca visibilizar la problemática de la seguridad en las aulas, especialmente ante casos que involucran a estudiantes con condiciones especiales.

La agresión ocurrió contra la maestra Verónica, quien imparte el cuarto grado y resultó con lesiones visibles en el rostro y los brazos, según los reportes iniciales. El menor involucrado es un estudiante que presenta una condición dentro del espectro autista, lo que subraya la complejidad de los desafíos de la inclusión educativa sin el soporte y los protocolos adecuados. El incidente ha generado gran consternación entre la comunidad educativa, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de estrategias de apoyo más robustas tanto para los alumnos como para el personal docente.

A pesar de la gravedad del suceso y la manifestación del personal, los maestros optaron por no ofrecer declaraciones a los medios. Esta reserva se sumó al silencio de las autoridades educativas, ya que hasta el momento de esta redacción, el titular de servicios educativos, Abraham González, no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

Este incidente en la primaria 'José Ramón Guevara' se registra como el segundo caso de agresión a maestros por parte de alumnos que sale a la luz pública en la región, recordando el caso