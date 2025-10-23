México rechaza ataques de narcolanchas de Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó la postura de su gobierno respecto a los recientes ataques llevados a cabo por Estados Unidos contra supuestas "narcolanchas" en aguas internacionales, específicamente frente a las costas de Colombia, señalando el desacuerdo de México con este tipo de operaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al respecto: "Nosotros no estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente al presunto transporte de droga de manera ilegal o armar en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y públicamente", expresó Sheinbaum Pardo.

Las declaraciones de la presidenta surgen después de que se reportara el bombardeo de dos embarcaciones sospechosas por parte de la milicia estadounidense. Este tipo de acciones ha generado una escalada de tensiones con países latinoamericanos como Colombia y Venezuela.

La presidenta Sheinbaum reiteró la importancia de que las operaciones antidrogas realizadas por Estados Unidos se mantengan en estricto apego a la legalidad internacional en materia de navegación y combate al narcotráfico. Su postura subraya el respeto de México por las leyes internacionales y los protocolos establecidos para la intercepción de actividades ilícitas fuera del territorio nacional.

El gobierno mexicano ha sido consistente en priorizar la cooperación bilateral con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero mantiene una postura de defensa de la soberanía y el derecho internacional en lo referente a las operaciones ejecutadas fuera de su jurisdicción. La manifestación pública de Sheinbaum subraya una división de criterios en la manera de abordar los operativos de interdicción en el mar.