Estudiante de Monclova grave e intubada por presunto Dengue; solicitan donantes de sangre

Monclova, Coah.- La comunidad de la Escuela Normal de Monclova ha movilizado a sus redes sociales y a la población en general con un llamado a la solidaridad, solicitando con urgencia donadores de sangre para su alumna Paulina, cuya vida pende de un hilo a causa de lo que se presume es una grave complicación por dengue.

Aunque la institución educativa se ha limitado a informar sobre la gravedad del estado de Paulina, sin especificar el diagnóstico, el mensaje subraya la crítica situación: "Buscamos más donantes para Paulina, ella no reacciona, está grave y necesita muchas unidades."

De acuerdo con información que circula entre la base estudiantil y la comunidad cercana a la joven, Paulina fue ingresada de emergencia y su estado de salud se ha deteriorado rápidamente debido a un cuadro severo de dengue. Estas fuentes extraoficiales señalan que la estudiante se encuentra intubada y en una condición extremadamente grave, lo que explica la alta y constante necesidad de unidades de sangre.

La Escuela Normal de Monclova ha sido enfática en pedir el apoyo de la sociedad, requiriendo que los donadores se presenten con la máxima disposición, cumpliendo rigurosamente con los requisitos y en los horarios establecidos por el centro de salud donde Paulina está siendo atendida.

La familia y los compañeros de Paulina esperan una respuesta masiva de la comunidad monclovense para poder asegurar el suministro de sangre necesario y apoyar a la joven en su lucha contra las graves secuelas de esta enfermedad.