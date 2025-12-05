IMSS investiga incidente entre trabajadoras del Hospital de Palaú

La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila confirmó que se encuentra en proceso de investigación un incidente ocurrido hace dos semanas entre dos trabajadoras del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 27, ubicado en Palaú.

De acuerdo con la institución, tras conocer los hechos la dirección del hospital integró un acta administrativa que fue turnada al área de Relaciones Laborales, instancia encargada de realizar las indagatorias correspondientes conforme a la normativa interna.

El IMSS precisó que la situación no interrumpió la prestación de los servicios médicos ni afectó la calidad de la atención brindada a la derechohabiencia.

Asimismo, la representación en Coahuila subrayó que el comportamiento mostrado por las empleadas involucradas no corresponde a la conducta profesional ni a los valores que caracterizan al personal del Instituto, el cual —afirmó— trabaja con compromiso y dedicación hacia las y los usuarios.

Finalmente, el IMSS reiteró su compromiso de fortalecer la cultura del buen trato y garantizar servicios oportunos, profesionales y de calidad para la población que atiende.