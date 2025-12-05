Madres de familia protestan en defensa De directora del TV en Esc. Justo Sierra

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un grupo de madres de familia se manifestaron a las afueras de la Escuela Primaria “Justo Sierra” Turno Vespertino, en rechazo a la posible destitución de la directora Raquel Amaya Pérez.

Las inconformes expresaron su respaldo a la docente, a quien reconocen por su compromiso con la institución y su labor en beneficio de los estudiantes.

Mirna Sosa, una de las madres participantes, señaló que la comunidad escolar solicita diálogo con las autoridades educativas para expresar sus inquietudes.

“La directora ha hecho bastante por la escuela, queremos que se nos escuche antes de tomar decisiones que afectan a nuestros hijos”, declaró el ama de casa.

Durante la protesta, las asistentes también denunciaron una presunta desigualdad en el trato hacia los alumnos del turno vespertino en comparación con los del turno matutino.

Aseguraron que sus hijos no son incluidos en actividades escolares como desfiles o eventos especiales, lo que consideran una forma de discriminación.

Asimismo, hicieron un llamado a la directora del turno matutino, Yajaira Enríquez, para que colabore con su homóloga del turno vespertino, facilitando el acceso a más espacios dentro del plantel.

“Queremos que haya cooperación entre ambas direcciones, por el bien de todos los estudiantes”, expresaron.

Por su parte, la directora Raquel Amaya explicó que desde el inicio del ciclo escolar ha recibido múltiples inquietudes por parte de los padres de familia sobre la falta de acceso a la totalidad del edificio escolar.

Indicó que solo se les han prestado algunas aulas y el espacio de un salón para utilizarlo como dirección, por lo que ha gestionado ante sus superiores una solución que garantice condiciones equitativas para ambos turnos, esperando obtener respuesta favorable.