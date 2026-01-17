Frente frío 29 traerá temperaturas bajo cero a Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La entrada de un nuevo frente frío provocará un descenso considerable en las temperaturas en la región, con valores que podrían ubicarse por debajo de los 0 grados centígrados.

Se trata del frente frío número 29 de la temporada, el cual comenzaría a sentirse durante el fin de semana y se mantendría al inicio de la próxima semana, generando además fuertes ráfagas de viento.

Jesús Antonio Dávila, encargado del área de Climatología en Protección Civil, destacó la importancia de que la población se prepare ante el cambio de condiciones meteorológicas, especialmente por el viento y las bajas sensaciones térmicas que se prevén.

Asimismo, recomendó extremar precauciones en el uso de calentadores y otros métodos para generar calor al interior de las viviendas, con el objetivo de evitar accidentes.

El funcionario indicó que, aunque el invierno ha presentado periodos menos severos en meses anteriores, aún restan frentes fríos por ingresar. "Hay que recordar que todavía falta parte de la temporada invernal y podríamos seguir registrando frentes fríos con bajas temperaturas", comentó.