Accidente vial en Ramos Arizpe: camión impacta a vehículo Kia

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un accidente vial se registró sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del kilómetro 26, con dirección a Ramos Arizpe, luego de que un camión impactara por alcance a un vehículo Kia que circulaba por el carril de alta velocidad.

De acuerdo con el reporte, el camión golpeó al automóvil en la parte trasera, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad y terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

Detalles confirmados

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, quienes encontraron fuera del vehículo al conductor, un hombre de 34 años de edad, consciente y orientado, siendo valorado en el lugar. El afectado se negó a ser trasladado a un hospital y señaló que permanecería en la zona a la espera de su aseguradora para resolver la situación derivada del percance.