Esra Cavazos anuncia nuevos programas sociales en Monclova

El año inició con el fortalecimiento de los programas sociales y la ampliación de los padrones de beneficiarios en Monclova, a través de la estrategia Mejora Coahuila, informó Esra Cavazos, coordinadora en este municipio, tras el anuncio realizado por el gobernador del estado sobre los apoyos que se distribuirán en los 38 municipios del Estado.

La funcionaria destacó que se abrirán nuevos programas, además de dar continuidad a los que ya se encuentran en operación, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de familias monclovenses. "Se van a aperturar más programas de los que ya tenemos. Hasta este momento continuamos con el programa alimentario, el apoyo a través de la tarjeta de la salud, así como la entrega de materiales como pintura, cemento e impermeabilizante", explicó.

Cavazos detalló que Monclova está por recibir los apoyos que le corresponden, y adelantó que programas como el de construcción de cuartos ya se encuentran en marcha, con la recepción de documentación por parte de las familias interesadas. Señaló que, en caso de que se autorice la apertura de este esquema en el sector Oriente, ya se tiene un mapeo de alrededor de 30 familias, principalmente mujeres y adultos mayores, que podrían ser beneficiadas.

Asimismo, indicó que continúan vigentes programas como el de testamentos y escrituración, además de que se esperan nuevos anuncios en los próximos días, los cuales llegarán directamente a Monclova.

En cuanto a la coordinación con el Gobierno Municipal, resaltó el trabajo conjunto que se realiza, como el apoyo que actualmente se brinda desde las oficinas de Mejora Coahuila para orientar a la ciudadanía en los descuentos de plaqueo y tenencia vehicular. Finalmente, destacó que en materia educativa se mantienen las becas para estudiantes, con apoyos de hasta el 50 por ciento para quienes desean continuar con sus estudios, reafirmando el compromiso de la estrategia Mejora Coahuila de impulsar el bienestar social y el desarrollo de las familias de Monclova.