Huelga en Nacional Monte de Piedad afecta empeños en Monclova

En plena cuesta de enero, cuando tradicionalmente se incrementa de manera considerable la actividad en el Nacional Monte de Piedad, el conflicto laboral con los trabajadores continúa sin resolverse, lo que impide que la población pueda acudir a empeñar sus objetos para enfrentar los gastos propios de este inicio de año.

De acuerdo con el delegado sindical en Monclova, Víctor Manuel González, aunque existen acercamientos entre la empresa y sindicato, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo que permita destrabar la huelga. "Ahorita se mantienen las pláticas, lo cual eso es algo bueno, porque hay un acercamiento entre ambas partes, sin embargo no han llegado a ningún acuerdo en cuanto a la solución que se va a dar, para no salir perjudicados, ni los trabajadores ni la empresa, mientras tanto mantenemos la huelga, pidiendo respeto a los derechos laborales y al contrato colectivo de trabajo".

Recordó que enero es uno de los meses con mayor afluencia de personas que recurren al empeño como una forma de solventar los gastos acumulados de fin de año, situación que ahora no puede ser atendida debido al paro laboral. Reconoció que el cierre de las sucursales genera pérdidas, tanto para la institución como para la ciudadanía, ya que los usuarios se ven obligados a acudir a otras casas de empeño donde los intereses son más altos. "Lógicamente están perdiendo, porque toda la gente que necesita no está acudiendo y está yendo a otras casas de empeño donde les cobran un poquito más".

Mencionó que en condiciones normales, la sucursal de Monclova manejaba un promedio mensual de préstamos de hasta 10 millones de pesos, cifra que durante el mes de enero se incrementaba de manera significativa, hasta un 50 por ciento. En cuanto a la afluencia diaria, señaló que durante este mes acudían en promedio entre 100 y 200 personas diarias a realizar algún empeño, con una alta demanda del servicio durante este periodo. A pesar de ello señaló que los trabajadores continuarán con el movimiento hasta que exista una solución que garantice el respeto a sus derechos laborales, mientras tanto la población sigue resintiendo la falta de este servicio en una de las épocas más complicadas del año.