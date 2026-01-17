Incendio en taller mecánico genera alarma en Arteaga

Arteaga, Coahuila.– Un incendio se registró la mañana de este sábado al interior de un taller mecánico ubicado en la colonia Estrella de David, en el municipio de Arteaga, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

De acuerdo con la información recabada, el fuego consumió únicamente autopartes que se encontraban dentro del inmueble, sin que las llamas se extendieran a predios cercanos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que el taller se encontraba vacío al momento del siniestro. Los daños fueron únicamente materiales.

El incidente fue detectado desde temprana hora debido a la intensa columna de humo negro que se elevó y fue visible tanto para habitantes del sector como para residentes del oriente de Saltillo, lo que motivó el reporte a las autoridades.