Contactanos
Coahuila

Incendio en taller mecánico genera alarma en Arteaga

La intensa columna de humo negro fue visible desde varios puntos de Saltillo.

Por Monserrat Rodarte - 17 enero, 2026 - 10:33 a.m.
Incendio en taller mecánico genera alarma en Arteaga
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Arteaga, Coahuila.– Un incendio se registró la mañana de este sábado al interior de un taller mecánico ubicado en la colonia Estrella de David, en el municipio de Arteaga, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

      De acuerdo con la información recabada, el fuego consumió únicamente autopartes que se encontraban dentro del inmueble, sin que las llamas se extendieran a predios cercanos.

      Placeholder

      Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que el taller se encontraba vacío al momento del siniestro. Los daños fueron únicamente materiales.

      El incendio se registró en la colonia Estrella de David, causando preocupación entre los vecinos.

      El incidente fue detectado desde temprana hora debido a la intensa columna de humo negro que se elevó y fue visible tanto para habitantes del sector como para residentes del oriente de Saltillo, lo que motivó el reporte a las autoridades.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados