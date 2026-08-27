Ofertan más de 300 vacantes durante jornada de contratación en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Más de 300 vacantes fueron ofertadas durante una jornada de contratación en la que participaron ocho empresas, actividad que registró una amplia respuesta por parte de la ciudadanía.

La jornada de contratación reunió a ocho empresas en Ciudad Acuña, ofreciendo diversas oportunidades laborales.

Desde tempranas horas se registraron largas filas de personas interesadas en las oportunidades laborales disponibles, las cuales se mantuvieron hasta la entrega de currículums.

Desde temprano, ciudadanos formaron largas filas para entregar sus currículums en la jornada de contratación.

La jornada se realizó mediante un trabajo coordinado entre cámaras empresariales, empresas y algunas dependencias, con el objetivo de impulsar el empleo y acercar opciones laborales a los habitantes de Ciudad Acuña.

La Canaco y empresas locales colaboran para impulsar el empleo en Ciudad Acuña.

El presidente de la Canaco, José Santos, señaló que los comercios locales también se suman como una opción laboral para la ciudadanía, al considerar que pueden ofrecer beneficios competitivos a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

La actividad permitió a las empresas recibir solicitudes de empleo y atender directamente a ciudadanos interesados en obtener una oportunidad laboral.