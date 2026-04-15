Contactanos
Coahuila

Impulsan empleo en Ciudad Acuña con jornada de contratación

Carmen Márquez Ávila detalla las vacantes dirigidas a personas con experiencia en costura durante la jornada de contratación en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 15 abril, 2026 - 12:54 p.m.
Impulsan empleo en Ciudad Acuña con jornada de contratación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la reactivación laboral en la región, se llevó a cabo una jornada de contratación en la que se ofertaron cerca de 40 vacantes para habitantes de esta frontera.

      La actividad se realizó en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE) y una empresa local, como parte de las estrategias para impulsar la recuperación económica tras los efectos de la pandemia.

      ¿Qué declaró Carmen Márquez Ávila?

      La coordinadora del SNE en la localidad, Carmen Márquez Ávila, informó que las vacantes estuvieron dirigidas principalmente a personas con experiencia en costura, uno de los perfiles requeridos por la empresa participante.

      Placeholder

      Detalló que la empresa Jaropamex ha mantenido colaboración constante con las autoridades laborales para abrir oportunidades de empleo cuando las condiciones lo permiten.

      "Seguimos trabajando con recorridos para ofrecer nuestra difusión al ofrecer empleos y de la misma manera invitamos a que estén pendientes, ya que aún hay vacantes disponibles", señaló.

      Placeholder

      Llamado a la ciudadanía

      Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acercarse a las jornadas y mantenerse informados sobre nuevas oportunidades laborales en la ciudad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados