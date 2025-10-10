Promueven en Ciudad Acuña la prevención del abuso infantil desde el hogar y la escuela

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. – Con el objetivo de fortalecer la prevención del abuso infantil, la asociación civil Opciones Dignas impartió una plática dirigida a padres de familia en el jardín de niños Lázaro Cárdenas, como parte de una estrategia para crear entornos más seguros para los menores.

Durante la charla se abordaron temas clave como la identificación de señales de alerta en los niños y qué acciones tomar ante posibles situaciones de riesgo. La intención es brindar a los padres información útil y herramientas prácticas que les permitan actuar de forma oportuna y efectiva.

"Buscamos prevenir el abuso infantil desde el entorno familiar y escolar, acompañando a los padres en este proceso", señaló personal de la organización durante la actividad.

Estas acciones forman parte de una estrategia que continuará en otros planteles educativos del municipio, en especial en colonias donde se requiere mayor apoyo y acompañamiento a las familias.

Opciones Dignas reafirmó su compromiso de trabajar de la mano con las familias para proteger a los menores y construir entornos seguros en Ciudad Acuña.