Operativo aéreo deja 95 detenidos en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un total de 95 personas, entre hombres y mujeres, fueron detenidas durante el denominado "Operativo Barrido", implementado de manera conjunta por corporaciones de los tres órdenes de gobierno en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, las detenciones se derivaron de la comisión de diversas faltas administrativas detectadas durante recorridos preventivos realizados en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa y colonias aledañas.

El Operativo Barrido se llevó a cabo en distintos sectores de Ciudad Acuña, enfocándose en la prevención de delitos.

En el operativo participaron elementos de seguridad municipal, estatal y federal, quienes realizaron inspecciones en calles, predios abandonados y puntos identificados por las autoridades como zonas de riesgo. En algunos de estos inmuebles, conocidos como "picaderos", fueron localizadas varias de las personas aseguradas.

Las autoridades informaron que, al detectar la presencia policial y el sobrevuelo de un helicóptero del Gobierno del Estado, algunas personas intentaron huir y ocultarse entre vehículos, lotes baldíos y construcciones abandonadas; sin embargo, fueron interceptadas por los elementos participantes.

Asimismo, se indicó que entre los detenidos había personas que presuntamente se encontraban bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para los procedimientos administrativos y legales aplicables.

Las autoridades realizaron inspecciones en áreas identificadas como focos de riesgo, resultando en múltiples detenciones.

En entrevista, el director operativo del Mando Coordinado señaló que este tipo de acciones tienen como objetivo prevenir delitos de alto impacto, recuperar espacios identificados como focos de riesgo y atender reportes constantes de la ciudadanía.

Agregó que los operativos de vigilancia y prevención continuarán de manera permanente para fortalecer la seguridad, inhibir conductas antisociales y mejorar la tranquilidad de las familias en estos sectores.

El director operativo del Mando Coordinado destacó la importancia de estos operativos para mejorar la seguridad en la comunidad.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la coordinación entre corporaciones para atender las demandas ciudadanas y reforzar la presencia policial en zonas prioritarias.