Continúa Carlos con obras de pavimentación

Con el objetivo de seguir mejorando la competitividad, fortalecer la infraestructura urbana, mejorar la movilidad y brindar vialidades más seguras y funcionales, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal dio inicio a tres obras de pavimentación con una inversión superior a los 4.8 millones de pesos, en beneficio de familias de distintos sectores de la ciudad del 15 al 21 de junio.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, arrancó la pavimentación de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Veteranos; de la calle Abayes, en la colonia 21 de Marzo; y de la calle Margarito Padilla, en la colonia Buenos Aires. Las tres obras forman parte del programa de inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2026.

El alcalde destacó que estas obras reflejan el compromiso de seguir llevando resultados a todos los sectores de la ciudad, priorizando proyectos que mejoren la conectividad y brinden mayor seguridad a peatones y automovilistas.

"Seguimos trabajando para que cada inversión se traduzca en beneficios reales para las familias de Monclova. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez continuaremos impulsando proyectos que mejoran nuestras colonias y fortalecen el crecimiento de nuestra ciudad", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de mantener un trabajo en equipo con el Gobierno del Estado y la ciudadanía, para seguir mejorando la competitividad de la ciudad y atraer más inversiones a una ciudad con más infraestructura y mejores servicios.