Se mantiene Manolo entre los mejores gobernadores

SALTILLO, COAHUILA.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa posicionándose entre los mandatarios estatales con mayor aprobación ciudadana en México, de acuerdo con los resultados publicados por distintas casas encuestadoras nacionales durante este 2026.

Este respaldo ciudadano no solamente se observa en los estudios de opinión pública, sino también en los resultados electorales. La reciente elección de diputados locales en Coahuila registró una participación cercana al 51 por ciento del electorado, una de las más altas en procesos legislativos locales recientes, y concluyó con una victoria contundente de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los 16 distritos de mayoría relativa, con la obtención de 700 mil votos contra 300 mil del segundo lugar, es decir 400 mil de diferencia, resultados que se han interpretado como una ratificación ciudadana al rumbo que mantiene la entidad.

De acuerdo con el ranking publicado por Polls.mx, el mandatario coahuilense registra una aprobación del 63.3 por ciento, ubicándose en el primer lugar a nivel nacional.

En la más reciente edición del Ranking de Desempeño de Gobernadores de México, elaborado por Campaigns & Elections Research correspondiente al mes de junio de 2026, Manolo Jiménez se ubicó en el tercer lugar nacional con una aprobación del 67 por ciento, avanzando una posición respecto a la medición anterior y consolidándose dentro del grupo de gobernadores mejor evaluados del país.

Los resultados reflejan la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos estatales y colocan a Coahuila entre las entidades con mayor respaldo hacia su administración.

También en su medición de junio de 2026, la plataforma México Elige coloca al gobernador coahuilense en el segundo lugar de aprobación ciudadana con un 64 por ciento.

Asimismo, la encuestadora Demoscopia Digital lo posicionó en el segundo lugar nacional de aprobación ciudadana, mientras que Statistical Research Corporation (SRC) lo ubicó en el primer lugar de su ranking de gobernadores. Por su parte, Consulta Mitofsky lo ha mantenido de manera recurrente dentro del grupo de mandatarios mejor evaluados del país, y Rubrum lo ha colocado en diversas mediciones entre los gobernadores con mejor desempeño y mayor cercanía con la población.

Los resultados reflejan el respaldo ciudadano a una administración enfocada en mantener a Coahuila como una de las entidades más seguras, competitivas y con mayor generación de empleo en México, además de impulsar obras de infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos de desarrollo en las cinco regiones del estado.

La presencia constante de Manolo Jiménez en los primeros lugares de las principales encuestas nacionales, sumada al respaldo expresado en las urnas, confirma el reconocimiento de la ciudadanía a un modelo de gobierno basado en la coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, esquema que ha permitido que Coahuila destaque a nivel nacional en indicadores de seguridad, desarrollo económico, atracción de inversiones, generación de empleo y calidad de vida.