Refuerzan seguridad con operativo barrido en colonias de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Autoridades de los tres niveles de seguridad llevaron a cabo un operativo barrido en distintas colonias de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y acercar información a las familias.

El despliegue se realizó de manera coordinada entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones de Seguridad Pública, quienes recorrieron casa por casa sectores considerados conflictivos.

Acciones de la autoridad en Ciudad Acuña

Durante el operativo, los elementos promovieron acciones de seguridad y buscaron fortalecer la confianza de los habitantes, además de mantener una presencia disuasiva en las colonias.

Las autoridades señalaron que este tipo de recorridos forman parte de la estrategia para blindar la seguridad en el estado, manteniendo el acercamiento directo con la ciudadanía.

Detalles del operativo de seguridad en Ciudad Acuña

Indicaron que el trabajo conjunto continuará en distintos sectores como parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención.