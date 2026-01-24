Desperdicia Richy Treviño dinero de los allendenses por pista de hielo defectuosa

ALLENDE, COAH.– "Trabajo mata grilla" es la frase recurrente utilizada por el presidente municipal de Allende, Ricardo Alfonso Treviño Guevara, para evadir los cuestionamientos sobre el manejo del recurso público durante su segunda administración, según señalan ciudadanos inconformes.

Uno de los casos más criticados es la contratación de una supuesta pista de hielo para el festejo atrasado del Día de Reyes 2026, la cual fue anunciada como gratuita para niñas y niños. A más de una semana de su instalación, el atractivo no ha funcionado correctamente y se ha señalado que representa un gasto elevado para el municipio.

De acuerdo con versiones ciudadanas, inicialmente se contemplaba solo un día de acceso gratuito y posteriormente se cobraría la entrada, lo que generó mayor molestia entre la población. El propio edil reconoció ante medios y habitantes no tener certeza sobre la fecha en que la atracción estaría lista para operar.

Problemas en Allende

Mientras tanto, habitantes de Allende aseguran que persisten problemáticas como baches, fugas de agua, espacios deportivos deteriorados, inseguridad y falta de empleo, cuestionando que se destinen recursos públicos a proyectos costosos que no ofrecen resultados visibles ni beneficios duraderos para la comunidad.