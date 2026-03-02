Conductor abandona tractocamión cargado con carbón tras volcadura en la Carretera 57

Morelos, Coah.— Durante la madrugada de este sábado, elementos de Protección Civil y Bomberos atendieron el reporte de una volcadura sobre la Carretera Federal 57, a la altura del Rancho Santa María, donde un tractocamión cargado con carbón fue localizado abandonado a un costado de la vía.

El llamado de emergencia se recibió alrededor de las 3:42 de la mañana, lo que movilizó a las unidades hacia el tramo Allende–Nava.

Accidente en la carretera

En el sitio fue encontrada la pesada unidad, un Kenworth con placas 882-AJ-1, perteneciente a la empresa "Maicos", de Sabinas, volcado y obstruyendo parcialmente la circulación.

Tras una inspección en la cabina y en el perímetro, los cuerpos de auxilio confirmaron que no había personas lesionadas en el lugar.

En el interior del vehículo fue localizada una identificación oficial a nombre de José Gumercindo Aza Huerta, con domicilio en San Juan de Sabinas, quien se presume conducía la unidad al momento del accidente.

Acciones de la autoridad

Compañeros de la empresa transportista acudieron con otro tractocamión para realizar las maniobras de retiro, mientras que Bomberos efectuaron la limpieza de aceite y diésel derramados sobre la carpeta asfáltica para prevenir riesgos.

La Guardia Nacional, División Caminos, tomó conocimiento de los hechos para el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.