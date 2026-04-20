Osos retoman la senda del triunfo con dos victorias ante Broncos

Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo de Osos retomó el camino del triunfo al conseguir dos victorias en tres encuentros frente a Broncos, dentro de las distintas categorías en las que participa.

Resultados destacados de Osos

En la categoría de 14 años, Osos se impuso con claridad al vencer 30-0, mientras que en la división de 18 años también lograron una victoria con marcador de 12-2 a su favor.

Tropiezo en la categoría de 16 años

El único tropiezo se presentó en la categoría de 16 años, donde Broncos se quedó con el triunfo tras imponerse 30-0. Con estos resultados, el conjunto de Osos continúa mostrando mejoría en su desempeño y buscará mantener el ritmo en lo que resta de la temporada, con la mira puesta en alcanzar el campeonato.