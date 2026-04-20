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Coahuila

Osos retoman la senda del triunfo con dos victorias ante Broncos

El equipo se impone en categorías de 14 y 18 años, mientras cae en la división de 16.

Por Angel Garcia - 20 abril, 2026 - 11:13 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo de Osos retomó el camino del triunfo al conseguir dos victorias en tres encuentros frente a Broncos, dentro de las distintas categorías en las que participa.

      Resultados destacados de Osos

      En la categoría de 14 años, Osos se impuso con claridad al vencer 30-0, mientras que en la división de 18 años también lograron una victoria con marcador de 12-2 a su favor.

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      Tropiezo en la categoría de 16 años

      El único tropiezo se presentó en la categoría de 16 años, donde Broncos se quedó con el triunfo tras imponerse 30-0. Con estos resultados, el conjunto de Osos continúa mostrando mejoría en su desempeño y buscará mantener el ritmo en lo que resta de la temporada, con la mira puesta en alcanzar el campeonato.

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