"´Aquí sigo´: Jurídico frena rumores sobre su salida"

El titular del área Jurídica del municipio, Ciro Joel de los Ángeles Palomo, desmintió versiones difundidas en plataformas digitales sobre una supuesta salida de su cargo, y aseguró que continúa al frente de la dependencia trabajando con normalidad.

El funcionario señaló que desconoce el origen de dichas publicaciones, las cuales —dijo— buscan generar información sin sustento.

"No sabemos quiénes escriben en esas páginas digitales, están al acecho de quienes trabajamos en la administración para comentar y tratar de construir una noticia que no sé si realmente les beneficia", expresó.

Indicó además que no cuenta con redes sociales, al considerar que representan una distracción de sus labores, por lo que no ha respondido a ese tipo de señalamientos.

Sin embargo, subrayó que existe libertad de expresión y que quienes difunden este tipo de contenidos pueden continuar haciéndolo. Dejó en claro que, en caso de registrarse algún cambio dentro del área jurídica que encabeza, será él mismo quien lo informe de manera directa.

"Ahorita estamos trabajando con toda la normalidad, no tenemos ningún inconveniente dentro de la administración; hay buena coordinación y trato entre los funcionarios", afirmó.

Palomo añadió que ha mantenido apertura en su oficina para atender cualquier inquietud, por lo que quienes tuvieran dudas pudieron acudir directamente al departamento.

"No ha pasado absolutamente nada, aunque no estamos exentos a cambios en cualquier momento", puntualizó.

Finalmente, reiteró que hasta el momento no existe modificación alguna en su cargo y que continuará desempeñando sus funciones con atención a la ciudadanía.