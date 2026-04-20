Diez alumnos del Colegio Guadalupe Victoria competirán en la Octava Copa Sofía XT

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un grupo de diez estudiantes de primero a sexto grado del Colegio Guadalupe Victoria representarán a su institución en la Octava Copa Sofía XT, Concurso Nacional de Escuelas Particulares, que se llevará a cabo en Pachuca, Hidalgo, los días 22 y 23 de mayo.

La directora general del plantel, hermana Maricela Ramírez, dio a conocer la noticia y destacó el entusiasmo con el que los alumnos se preparan para esta importante competencia académica.

Detalles confirmados

La Copa Sofía XT se desarrolla en cuatro fases. La primera es interna, donde todos los alumnos del colegio tienen la oportunidad de participar. De esta etapa se seleccionan tres estudiantes quienes avanzan a la siguiente fase.

La segunda fase se realiza con la Federación de Escuelas Particulares, a la cual pertenece el Colegio Guadalupe Victoria dentro de la región de La Laguna. En este nivel participan alrededor de ocho colegios, lo que eleva el nivel de exigencia y competitividad entre los estudiantes.

Apoyo de la comunidad educativa

Posteriormente, los tres primeros lugares de cada grado pasan a la etapa regional, en la que compiten las federaciones de La Laguna, Zacatecas y Durango. De ahí se seleccionan nuevamente a los mejores tres estudiantes, quienes obtienen el pase a la fase nacional, donde se enfrentan los ganadores de todas las regiones del país.

La directora agradeció el apoyo de los padres de familia y docentes, subrayando que su acompañamiento es fundamental para que los estudiantes logren dar lo mejor de sí en cada etapa. Con este respaldo, los diez alumnos del Colegio Guadalupe Victoria buscarán dejar en alto el nombre de su institución en la Octava Copa Sofía XT.