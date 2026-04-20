Localizan a menor reportada como desaparecida en Monclova; se ha ausentado en tres ocasiones

Monclova, Coah.- La menor Grecia Sinaí Morua García, de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en Monclova, fue localizada sana y salva, informó el fiscal de Personas Desaparecidas en la región Centro, José Ángel Herrera.

El funcionario detalló que la localización se logró tras la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales, lo que permitió recibir un reporte ciudadano al sistema C4 sobre su posible ubicación en la colonia Francisco Villa.

Elementos de Seguridad Pública del Estado acudieron al sitio señalado, donde ubicaron a la adolescente cerca de un domicilio. Posteriormente, fue asegurada y trasladada a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), donde se realizó la canalización correspondiente con su familia, específicamente con su abuelo.

Detalles confirmados

De acuerdo con el fiscal, la menor se ausentó por voluntad propia y no fue víctima de algún delito. Asimismo, subrayó que no es un hecho aislado, ya que es la tercera ocasión en que la adolescente se escapa de su domicilio.

Acciones de la autoridad

Herrera explicó que este tipo de casos son frecuentes en menores de edad, al señalar que aproximadamente el 95 por ciento de los reportes corresponden a ausencias voluntarias y no a privaciones ilegales de la libertad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier información en este tipo de casos, destacando que la difusión oportuna puede ser clave para una pronta localización.