Refuerzan vacunación en Ciudad Acuña con módulos en centros comerciales

Ciudad Acuña, Coahuila.– El sector salud intensificó las acciones de vacunación en la ciudad mediante la instalación de módulos en centros comerciales, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias.

La Jurisdicción Sanitaria 02 mantiene activa la aplicación de biológicos contra el sarampión, influenza y otras enfermedades, como parte de la estrategia para fortalecer la protección en la población.

Acciones de la autoridad

Autoridades de salud señalaron que estas jornadas buscan acercar los servicios a espacios concurridos, permitiendo que más personas completen sus esquemas de vacunación sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Asimismo, se continúa promoviendo la importancia de la inmunización para prevenir brotes y mantener condiciones de salud en la región.

Módulos de vacunación en Ciudad Acuña

Los módulos permanecerán en distintos puntos de la ciudad, principalmente en zonas de fácil acceso, con el fin de ampliar la cobertura entre las familias de Ciudad Acuña.