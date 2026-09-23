Padres de familia bloquean acceso a primaria en Acuña por presuntas agresiones a menores

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Padres de familia de la escuela primaria Guadalupe Victoria impidieron el acceso a docentes y estudiantes, en protesta por presuntas agresiones a menores que atribuyen a una docente del plantel.

Los inconformes señalaron a la maestra Doraelia Garza, a quien acusaron de presuntamente haber agredido a menores y de negarles, en repetidas ocasiones, el permiso para acudir al baño.

Laura Ibarra, madre de familia, comentó que ya se han presentado situaciones similares desde la administración de la actual directora, Liliana Reyes.

De acuerdo con los padres inconformes, la directora ha negado en repetidas ocasiones los señalamientos; sin embargo, los manifestantes mantuvieron bloqueado el acceso al plantel como medida de protesta.

Los padres de familia señalaron que son varios los integrantes de la comunidad escolar que comparten la misma preocupación y solicitaron el retiro de la docente, así como de la directora.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a las versiones expresadas por los padres de familia, por lo que será responsabilidad de las autoridades educativas investigar los hechos y determinar si existió alguna irregularidad.