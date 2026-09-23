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Coahuila

Vuelca camioneta en Zaragoza; tres hombres resultan lesionados

El accidente ocurrió en el callejón Las Tinajas, a la altura del rancho El Papalote; autoridades investigan las causas.

Por Angel Garcia - 23 septiembre, 2026 - 02:31 p.m.
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      ZARAGOZA, COAH. – Tres hombres resultaron lesionados la tarde de este martes luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre el camino conocido como el callejón Las Tinajas, a la altura del rancho El Papalote.

      En la unidad, una camioneta GMC modelo 1998, viajaban José N, de 21 años, con domicilio en Allende; así como Mario N, de 55 años, y Ángel N, de 18, ambos residentes de Nava. El vehículo portaba la razón social de una fábrica de hielo de Nava.

      De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control al llegar a una curva y, al intentar reincorporarse al camino, realizó una maniobra que provocó que la camioneta terminara volcada sobre uno de sus costados.

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      El accidente ocurrió en el camino conocido como el callejón Las Tinajas

      Paramédicos y elementos de Protección Civil y Bomberos de Zaragoza acudieron al lugar para brindar atención a los tres ocupantes, quienes resultaron lesionados.

      La Policía tomó conocimiento del accidente

      Elementos del Mando Coordinado tomaron conocimiento del accidente y quedaron a cargo de las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades correspondientes.

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