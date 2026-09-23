Gestionará alcalde techumbre para jardín "Ignacio Allende"

NUEVA ROSITA, COAH.- En cumplimiento de compromisos con las instituciones educativas, el alcalde Óscar Ríos Ramírez acudió durante la mañana de este miércoles al jardín de preescolar "Ignacio Allende", ubicado en el ejido Paso del Coyote, donde entregó un minisplit, material deportivo e insumos de limpieza para el plantel.

Durante el evento, autoridades educativas, padres de familia y alumnos agradecieron el apoyo del presidente municipal, quien refrendó su compromiso con la educación y destacó que gestionará ante el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, la construcción de una techumbre para dicha institución educativa.

Acciones de la autoridad

La anfitriona del evento, maestra Gloria Elena Mireles Banda, reconoció el apoyo brindado y destacó la importancia de que las autoridades municipales mantengan un acercamiento con la comunidad estudiantil y la plantilla docente.

Señaló que este contacto permite a las autoridades conocer de primera mano las necesidades de cada institución educativa y atenderlas de acuerdo con sus requerimientos.

"Hoy agradecemos al alcalde Óscar Ríos por su dedicación y compromiso para con la educación, ante lo cual reconocemos el gran trabajo que como alcalde realiza", expresó la docente.

Reacciones de la comunidad educativa

A nombre de los padres de familia, Melany Anahí Zaragoza Alvarado expresó su agradecimiento al edil, por el apoyo otorgado, al señalar que contribuye a mejorar las condiciones del plantel y generar un ambiente más cómodo, digno y adecuado para las actividades diarias de los niños y niñas. Asimismo, reconoció el interés del presidente Óscar Ríos por escuchar y atender las necesidades de la comunidad educativa.