Refuerzan fumigación contra el dengue en comunidades de Allende

ALLENDE, COAH. – Las acciones de prevención contra el dengue continúan en distintas comunidades de Allende, con trabajos de fumigación encaminados a reducir la presencia del mosquito transmisor y proteger a las familias.

Acciones de la autoridad

Uno de los sectores atendidos es la villa de Río Bravo, donde se realizan recorridos preventivos para reforzar las medidas de control y disminuir las condiciones que puedan favorecer la presencia del mosquito.

Las autoridades municipales señalaron que, aunque los resultados de las acciones han sido favorables, los trabajos continuarán durante los próximos días para mantener la vigilancia y evitar bajar la guardia ante el riesgo de dengue.

Participación ciudadana

Además de la fumigación, se mantiene el llamado a las familias a participar en las labores de prevención, principalmente evitando acumulaciones de agua y manteniendo limpios patios y espacios donde pudiera reproducirse el mosquito.

Las autoridades reiteraron que la participación de la ciudadanía es fundamental para reducir los riesgos y contribuir al control del mosquito transmisor del dengue.