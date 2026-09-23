Construyen cancha de fútbol rápido en el fraccionamiento San Antonio de Morelos

MORELOS, COAH. – Con el inicio de los trabajos para construir una cancha de fútbol rápido, las familias del fraccionamiento San Antonio contarán próximamente con un nuevo espacio para practicar deporte y convivir.

La obra busca beneficiar principalmente a niñas, niños y jóvenes del sector, quienes tendrán un lugar adecuado para realizar actividades físicas y aprovechar su tiempo libre de manera saludable.

El alcalde Mario Alberto Camarillo Zertuche señaló que el proyecto forma parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y deportivos del municipio, además de atender necesidades planteadas por las familias de Morelos.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer posible la construcción de esta nueva infraestructura deportiva en el fraccionamiento San Antonio.

La nueva cancha de fútbol rápido beneficiará a niños y jóvenes del fraccionamiento San Antonio.

La cancha se sumará a los espacios de convivencia del municipio y permitirá que las familias tengan una alternativa cercana para realizar actividades deportivas y fortalecer la convivencia comunitaria.