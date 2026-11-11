Avanzan pagos del Bienestar en Ciudad Acuña
Adultos mayores reciben el apoyo federal correspondiente al último bimestre de 2026; el siguiente depósito se espera hasta 2027.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coah.- Adultos mayores continúan recibiendo los apoyos económicos de los programas federales del Bienestar en Ciudad Acuña, correspondientes al bimestre noviembre-diciembre.
Este periodo representa el último pago del año, por lo que los beneficiarios deberán esperar hasta 2027 para recibir el siguiente depósito.
Proceso de recepción de apoyos
La atención a los adultos mayores continúa en el Banco del Bienestar, donde cuentan con el acompañamiento de un servidor de la nación para recibir orientación durante el proceso.
Posibles incrementos en los apoyos
Además, se espera que el próximo año puedan incrementarse los apoyos que reciben los beneficiarios de algunos programas federales.