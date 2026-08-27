Cónsul de México en Del Río dejará el cargo tras casi seis años de gestión

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La cónsul de México en Del Río, Paloma Villaseñor, dejará el cargo tras casi seis años de trabajo, periodo en el que impulsó diversos proyectos y contribuyó al fortalecimiento de la relación binacional.

Como reconocimiento a su labor durante su estancia como cónsul, el Gobierno de Del Río le entregó la llave de la ciudad.

Villaseñor participó en distintos proyectos y acciones encaminados a fortalecer la comunicación entre Estados Unidos y México, además de estrechar los vínculos entre Del Río y Ciudad Acuña mediante la realización de diversos eventos binacionales.

Acciones de la cónsul Villaseñor

Durante su gestión, la relación entre ambas ciudades fronterizas se mantuvo como uno de los principales ejes de trabajo, con actividades orientadas a promover la colaboración y el intercambio entre sus comunidades.

Hasta el momento, se desconoce quién ocupará el cargo de cónsul de México en Del Río.

Continuidad en la relación binacional

La nueva designación deberá dar continuidad a los esfuerzos encaminados a fomentar y fortalecer la relación binacional entre ambas ciudades fronterizas.